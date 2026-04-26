Hoteles en venta en Kazanlak, Bulgaria

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Hotel en Kazanlak, Bulgaria
Hotel
Kazanlak, Bulgaria
Descripción del objeto: El Hotel Alisa es un moderno hotel de bienestar en Pavel Banya, cerc…
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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