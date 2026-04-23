Villas en venta en Kavarna, Bulgaria

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Villa en Bojurets, Bulgaria
Villa
Bojurets, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una villa única de nueva construcción construida con lo…
$708,425
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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