Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Karnobat
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Karnobat, Bulgaria

;
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Krumovo Gradishte, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Krumovo Gradishte, Bulgaria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Descripción del objeto: Krumovo Gradishte - Village Descripción Krumovo Gradishte es un pue…
$135,781
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Asparuhovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Asparuhovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 1
Casa reformada con gran parcela — Pueblo de Asparuhovo, a 39 km de Burgas Se ofrece una enca…
$52,486
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa en Karnobat, Bulgaria
Casa
Karnobat, Bulgaria
Nº de cuartos de baño 1
$26,586
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Ognen, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Ognen, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 65 m²
Piso 1/1
#27095974 Ofrecemos una casa de una sola planta en una hermosa zona de la región de Burgas, …
$27,348
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Karnobat, Bulgaria
Casa 1 habitacion
Karnobat, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
$52,015
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Karnobat, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir