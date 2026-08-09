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Apartamentos en venta en Kameno, Bulgaria

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1 habitación
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Polski Izvor, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un espacioso apartamento de tres dormitorios, elegantemente amueblado, en el centr…
$258,708
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Apartamento 2 habitaciones en Polski Izvor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/9
Ofrecemos amplios apartamentos de dos dormitorios sin amueblar, SIN GASTOS DE MANTENIMIENTO,…
$104,497
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Apartamento 2 habitaciones en Polski Izvor, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/9
Ofrecemos amplios apartamentos de dos dormitorios sin amueblar, SIN CUOTA DE MANTENIMIENTO, …
$104,497
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 83 m²
Piso 1/2
ID 34082724Venta:Listo para establecer casa con parcela espaciosa Precio: 129.000Población: …
$146,756
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Apartamento 1 habitación en Polski Izvor, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/4
Ofrecemos amplios apartamentos de un dormitorio sin amueblar, SIN CUOTA DE MANTENIMIENTO, en…
$56,094
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Apartamento 1 habitación en Polski Izvor, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 000 m²
Piso 3/4
Ofrecemos amplios apartamentos de un dormitorio sin amueblar, SIN CUOTA DE MANTENIMIENTO, en…
$56,094
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Apartamento en Cherni vrah, Bulgaria
Apartamento
Cherni vrah, Bulgaria
Área 130 m²
Nuevo complejo de casas de una sola familia a sólo 12 km de la ciudad de Burgas Ubicación E…
$151,115
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Apartamento 1 habitación en Polski Izvor, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Polski Izvor, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/6
‼️SALES START‼️ Sunny Beach New residential building in the center of Sunny Beach near Caca…
$61,746
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