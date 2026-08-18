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Casas con garaje en Venta en Ivanovo, Bulgaria

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Casa 6 habitaciones en Cherven, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Cherven, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta encantadora casa de dos plantas, situada en uno…
$32,425
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 5 habitaciones en Shtraklevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Shtraklevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios maciza con 998 metros cuadrados. Jardín & Garaje IBG Real Estates ofre…
$78,746
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IBG REAL ESTATES LTD
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