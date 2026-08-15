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Propiedades residenciales en venta en Ivanovo, Bulgaria

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casas independientes
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5 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Bozhichen, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Bozhichen, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates ofrece a la venta una antigua propiedad rural con excelente potencial de re…
$59,951
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Casa 4 habitaciones en Trastenik, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Trastenik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer a la venta esta casa unifamiliar con 2 dormitorios, …
$35,225
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Casa 6 habitaciones en Cherven, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Cherven, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta encantadora casa de dos plantas, situada en uno…
$32,443
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Casa 5 habitaciones en Shtraklevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Shtraklevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios maciza en venta con jardín grande – Pueblo Shtraklevo, Zona de Ruse No…
$79,135
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Apartamento 5 habitaciones en Bozhichen, Bulgaria
Apartamento 5 habitaciones
Bozhichen, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 247 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estate se complace en ofrecer a la venta esta propiedad, situada en la carretera pr…
$23,199
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