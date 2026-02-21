Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. General Toshevo
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en General Toshevo, Bulgaria

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 75 m² en Izvorovo, Bulgaria
Hotel 75 m²
Izvorovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una acogedora casa de familia en el encantador pueblo…
$37,932
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir