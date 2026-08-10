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Casas en Venta en Elhovo, Bulgaria

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2 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Elhovo, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Elhovo, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 100 m²
Descripción del objeto: Venta: una casa sólida de dos pisos con un gran patio de 6.000 m2 en…
$36,541
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Nils Ott Real Estates
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Casa 3 habitaciones en Granitovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Granitovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Descripción del objeto: 🏡 Unifamiliar en Granitovo, Provincia de Yambol - Sudeste de Bulgari…
$114,727
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