Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Elhovo
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Elhovo, Bulgaria

Hotel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Hotel 80 m² en Malomirovo, Bulgaria
Hotel 80 m²
Malomirovo, Bulgaria
Área 80 m²
Descripción del objeto: Superficie: 2.130 m2 Ofrecemos para la venta una parcela con una an…
$5,819
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 45 m² en Elhovo, Bulgaria
Hotel 45 m²
Elhovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 45 m²
Descripción del objeto: Superficie de vivienda: 45 m2 Parcela: 1.400 m2 Ofrecemos para la v…
$8,962
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir