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Apartamentos en venta en Elhovo, Bulgaria

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Apartamento en Elhovo, Bulgaria
Apartamento
Elhovo, Bulgaria
Área 1 050 m²
El complejo de caza y turismo ofrecido para la venta se encuentra en un pueblo en el sudeste…
$237,230
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