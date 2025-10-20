Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Dolni Chiflik
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Dolni Chiflik, Bulgaria

Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un espacioso y elegante apartamento de un dormitorio en el complejo "Eco Park Hunt…
$83,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 3/6
Ofrecemos un espacioso apartamento de dos dormitorios, elegantemente amueblado, con vistas p…
$119,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Shkorpilovtsi, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Shkorpilovtsi, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 3/6
Ofrecemos un espacioso y elegante apartamento de un dormitorio en PRIMERA LÍNEA DE MAR, en e…
$72,998
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GINY DOM
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Български
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Dolni Chiflik, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir