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Casas de campo con Terraza en venta en Bulgaria

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Casa de campo 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa de campo 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 2
🏡 Casa de élite con chimenea y terraza: VICTORIA RESIDENCES (Sarafovo/Morning)Le ofrecemos u…
$441,243
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Agencia
Bulgarian Expert
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con Piscina
Baratos
De lujo
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