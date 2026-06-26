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Alquile pisos y apartamentos por día en Chernomorets, Bulgaria

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3
🏠Ofrecemos un apartamento a corto plazo (a partir de 10 días) o a largo plazo (a partir de 1…
$40
por noche
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
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