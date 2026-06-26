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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Chernomorets, Bulgaria

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Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/4
We offer a stylish two-room apartment in picturesque Chernomorets, where the comfort of home…
$401
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Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/4
Esta es una gran opción para aquellos que buscan un alojamiento sencillo, limpio y totalment…
$401
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