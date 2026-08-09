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Casas en Venta en Byala, Bulgaria

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4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Byala, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
¿Busca una propiedad asequible con gran potencial? Esta casa de dos plantas en la aldea de P…
$15,624
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 7 habitaciones en Byala, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa de dos plantas sin amueblar con jardín en Byala, región de Varn…
$250,769
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Casa 4 habitaciones en Byala, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de dos plantas en Byala, región de Varna. La casa …
$214,074
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Byala, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de una planta con jardín en Byala, región de Varna. …
$196,487
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Parámetros de las propiedades en Byala, Bulgaria

con Jardín
Baratos
De lujo
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