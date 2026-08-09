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Apartamentos en venta en Byala, Bulgaria

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1 habitación
13
2 habitaciones
8
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52 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Byala, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Byala, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Descripción del objeto: Luminoso apartamento de 2 habitaciones con una superficie habitable …
$88,549
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 140 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de dos habitaciones totalmente amueblado…
$142,737
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Apartamento 3 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 3/4
Byala Sun Residence 8 es un nuevo complejo residencial a 200 m de la playa y a 800 m del cen…
$144,663
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 95 m²
Piso 3/4
ID 34205688Costo: 123.916 euros. Superficie: 95,32 metros cuadrados Piso: 3/4 Plan de Pago…
$143,035
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Apartamento amueblado con 1 dormitorio + una gran terraza con vistas al mar, Byala.VentajasB…
$105,567
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 78 m²
Piso 3/5
ID 34200522Precio: 120.326 eurosAsentamientos humanos: SinopsisHabitación: 2Superficie total…
$138,891
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Hotel familiar para la relajación en el centro turístico de Byala.Beneficios-Gran ubicación …
$3,20M
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Área 40 m²
Descripción del objeto: Estudio de lujo con vista al mar en un exclusivo complejo de primera…
$76,507
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Descripción del objeto: Amplio apartamento con **2 dormitorios**, **2 baños**, y una superfi…
$145,020
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Descripción del objeto: Amplio y elegante apartamento de 3 habitaciones en el complejo resid…
$147,559
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 57 m²
Piso 1/5
ID 34200520Precio: 110.000 eurosAsentamientos humanos: SinopsisHabitación: 2Superficie total…
$126,972
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Complejo residencial en un tranquilo, verde y tranquilo pueblo de Byala, a 650 m de la orill…
$40,692
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio, sin amueblar y listo para entrar a vivi…
$90,213
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 90 m²
Piso 4/4
#33954968Oferta en venta apartamento con 1 dormitorio en el complejo "Templum" en Byala Prec…
$78,492
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Área 46 m²
Complejo residencial con piscina y aparcamiento en la localidad turística de Byala, a 500 m …
$46,260
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Apartamento de 2 dormitorios en la acogedora localidad turística de Byala, a 55 km de VarnaU…
$153,466
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Estudio en Gospodinovo, Bulgaria
Estudio
Gospodinovo, Bulgaria
$45,250
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 88 m²
Piso 2/4
Apartamento con 1 dormitorio, 2 baños 2 terrazas o dos estudios independientes con vistas pa…
$89,850
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Área 33 m²
Byala Sun Residence significa comodidad y tranquilidad combinado con la más hermosa vista al…
$58,740
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 80 m²
Piso 3/4
ID 33705638 Edificio boutique en Byala, Bulgaria. Apartamento de 1 dormitorio en un nuevo ed…
$120,451
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Apartamento 1 habitacion en Byala, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Byala, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Descripción del objeto: Apartamento de 2 habitaciones en primera línea al mar en el Complejo…
$88,068
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/2
Apartamento con 1 dormitorio en Byala Sun Residence 8 - acogedor alojamiento junto al mar co…
$90,739
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Apartamento 1 habitacion en Byala, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Byala, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Descripción del objeto: Amplio apartamento con una superficie habitable de **75 m2** en el f…
$101,756
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/4
Ofrecemos un excelente apartamento amueblado de dos habitaciones con vista parcial al mar en…
$73,577
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Área 42 m²
Piso 3/5
ID 34200516Precio: 82,822 eurosAsentamientos humanos: SinopsisHabitación: 1Superficie total:…
$95,600
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Apartamento 3 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 96 m²
Piso 3/5
ID 32406004Precio: 186,225 eurosLocalidad: ObzorHabitaciones: 3Superficie total: 95,50 metro…
$214,957
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Apartamento 3 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 98 m²
Piso 4/4
ID 33705754 Edificio boutique en Byala, Bulgaria. Un apartamento de 2 dormitorios en un nuev…
$157,270
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Área 45 m²
Piso 3/5
ID 34096882Precio: 79.030 eurosAsentamientos humanos: SinopsisHabitación: 1Superficie total:…
$91,223
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Apartamento en Byala, Bulgaria
Apartamento
Byala, Bulgaria
Área 155 m²
Byala Sun Residence significa comodidad y tranquilidad en combinación con un panorama del ma…
$150,522
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Apartamento 2 habitaciones en Byala, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 84 m²
Piso 2/4
ID 33705078 Edificio boutique en Byala, Bulgaria. Apartamento de 1 dormitorio en un nuevo ed…
$116,408
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Parámetros de las propiedades en Byala, Bulgaria

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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