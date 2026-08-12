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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3
🏠Ofrecemos un apartamento a corto plazo (a partir de 10 días) o a largo plazo (a partir de 1…
$40
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Apartamento 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 1/5
✅ Todo cerca: A poca distancia supermercado Mladost, Shell, farmacias y restaurantes.✅ Confo…
$34
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/6
Alquiler de un acogedor apartamento de 2 habitaciones (1+1) en primera línea en St. Vlas, Ar…
$52
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