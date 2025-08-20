Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Bolyarovo
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Bolyarovo, Bulgaria

Hotel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Hotel 120 m² en Bolyarovo, Bulgaria
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: Casa totalmente amueblada y reformada con 4 dormitorios en Bolyarovo…
$78,329
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 120 m² en Bolyarovo, Bulgaria
Hotel 120 m²
Bolyarovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Área 120 m²
Descripción del objeto: Masiva casa de dos pisos con 6 habitaciones cerca de Bolyarovo Prec…
$18,622
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir