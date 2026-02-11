Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Bansko
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Bansko, Bulgaria

Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Bansko, Bulgaria
Premium Premium
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Bansko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 78 m²
Piso 4
Le invitamos a participar en la conferencia en línea"Europa Inmobiliaria 2026"Dedicado a la …
$40,731
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bansko, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir