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Apartamentos con Terraza en venta en Bansko, Bulgaria

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1 habitación
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Apartamento 2 habitaciones en Mesta, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Mesta, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas a la montaña en el …
$106,030
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Parámetros de las propiedades en Bansko, Bulgaria

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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