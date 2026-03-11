Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Bankya
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Bankya, Bulgaria

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Bankya, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Bankya, Bulgaria
Habitaciones 3
Área 200 m²
$267,403
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir