  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Balchik
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en Balchik, Bulgaria

2 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Balchik, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un amplio bungalow de alta calidad con una gran propied…
$246,201
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Gurkovo, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Gurkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa unifamiliar de nueva construcción de una sola …
$245,087
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Parámetros de las propiedades en Balchik, Bulgaria

