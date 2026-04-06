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Apartamentos en venta en Asenovgrad, Bulgaria

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Apartamento 3 habitaciones en Asenovgrad, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Asenovgrad, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 2/4
Ponemos a su atención un nuevo edificio residencial de cuatro plantas en Asenovgrad. La inst…
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Agencia
Bulgarian Expert
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