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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Aheloy, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
Número de plantas 2
🏡 CITY CENTER AND OWN GARDEN: TWO-STORY HOUSE FOR RENT IN AheloyWe offer for long-term rent …
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Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
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