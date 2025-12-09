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Complejo residencial Serdce San Paulu Centr tvoego dohoda

Región Sudeste, Brasil
de
$172,000
VAT
BTC
2.0459058
ETH
107.2346679
USDT
170 053.7350029
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ID: 35048
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/3/26

Localización

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  • País
    Brasil
  • Región / estado
    Región Sudeste

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    25

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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🔥CÓMO PROYECTO EN São Paulo TENIDO LOCAL PREMIAL RARQUE DA CIDADE
📍 Centro de negocios de la ciudad • distrito de Verrini / Hucri Zaidan
💼 Inversión en uno de los grupos económicos más fuertes de Brasil

Proyecto residencial moderno en el ambiente de los mayores centros de negocios, parques e infraestructura del nivel de metrópolis.
Este es un formato inmobiliario que está igualmente en demanda de vivir y alquilar – en lugares con máxima actividad empresarial y alta demanda.

---

🏙La ubicación que funciona para usted

El proyecto se encuentra cerca de uno de los principales centros comerciales de São Paulo:
Verrini y Av. Nações Unidas – 1-4 minutos
• Los mayores centros de negocios y torres de oficina
• Más de 3.500 empresas están rodeadas
70% de alquileres de oficinas Clase A en la zona

Para caminar y transportar la accesibilidad:
• Rarqué da Cidade, un moderno parque urbano
• Morumbi Shorring y Marquet Rase
• Escuelas y universidades internacionales
• Restaurantes, gimnasios, servicios premium

✈️ Aeropuerto de Songonhas – unos 15 minutos

✔ Ubicación con demanda constante de alquiler
✔ Center for Business and Investment Activity

-----

🏢Proyecto

• Arquitectura de nivel Premium
• Territorio cerrado con control de acceso
• Aparcamiento subterráneo
• Soluciones de ingeniería modernas
• Alto nivel de seguridad (STSV, seguridad)

El proyecto se integra en un grupo urbano multifuncional:
edificios residenciales, centros de negocios, un parque, comercio e infraestructura de servicios - el formato de la "ciudad dentro de la ciudad".

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🏊INFRASTRUCTURE

Format of a full-fledged lifestylé complex:

• Piscina 25 m y zona de recreación
• SPA, sauna, salas de masaje
• Espacios de fitness y yoga
• Rooftor y zonas de salón
• Espacios de cocción y coliving
• Juego y áreas infantiles
• IBQ y entornos caseros
• Lavandería y áreas de servicio

✔ Todo por vida, trabajo y descanso dentro del complejo

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🏡Apartamentos

Planes modernos con alta liquidez:

2 dormitorios - 59 m2 - de 172.000 $
2 dormitorios - 74 m2 - desde $ 215.000

✔ Balcones
✔ Ergonomía bien diseñada
✔ Formación de aire acondicionado
✔ Acabado de calidad (laminado, porcelana)
✔ Suministro de agua caliente central

🚗 1 plaza en el aparcamiento subterráneo está incluido en el precio del apartamento


La pertinencia de los precios y la disponibilidad se aclara cuando se aplica

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💼potencial de inversión

• Uno de los barrios más fuertes de la ciudad
• Alta demanda de alquiler de profesionales y expatriados
• Aumento del valor debido al desarrollo de la región
• Suministro limitado de nuevas viviendas

📈El formato está particularmente demandado:
- para arrendamiento a largo plazo
- para inquilinos corporativos
Para inversiones con crecimiento de capital

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💳Condiciones de compra

• 10% - reserva
• 20% durante la construcción
• 70% cuando recibe las llaves

📆 Ejecución de proyectos: 2029

-----

📞Escribe o llama.

- Yo elegiré el mejor lote para tu tarea.
- Te enviaré planes y presentaciones.
- Calcular un modelo de inversión

La propiedad moderna en São Paulo es un activo en el corazón de la vida económica de Brasil con una lógica clara de crecimiento y rentabilidad.

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Región Sudeste, Brasil

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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de
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VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
🇧🇷С🏡Coвpe💰 от $195 000📍 São Paulо • pa-----🌟✔ ✔ кл✔ - востре✔ 💡 ---------📍Vilа✔ 500✔ ✔ р✔ ра👉 ра-----🏙Совре✔ ар✔ ✔ ✔ ак---------🏢🏊 💪 🌿 🐾 🛒 🚗 ✔ вс — не в-----🏡✔ 69✔ 79✔ 89✔ 93✔ все квартир✔ вкл📌 Стои📌 ---------💳✔ 10%✔ 20% - в✔ 70%👉 #-----📅 СС---------📈✔ старт —✔ == sync, corrected by elderman…
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