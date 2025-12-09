Complejo residencial Serdce San Paulu Centr tvoego dohoda

🔥CÓMO PROYECTO EN São Paulo TENIDO LOCAL PREMIAL RARQUE DA CIDADE
📍 Centro de negocios de la ciudad • distrito de Verrini / Hucri Zaidan
💼 Inversión en uno de los grupos económicos más fuertes de Brasil
Proyecto residencial moderno en el ambiente de los mayores centros de negocios, parques e infraestructura del nivel de metrópolis.
Este es un formato inmobiliario que está igualmente en demanda de vivir y alquilar – en lugares con máxima actividad empresarial y alta demanda.
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🏙La ubicación que funciona para usted
El proyecto se encuentra cerca de uno de los principales centros comerciales de São Paulo:
Verrini y Av. Nações Unidas – 1-4 minutos
• Los mayores centros de negocios y torres de oficina
• Más de 3.500 empresas están rodeadas
70% de alquileres de oficinas Clase A en la zona
Para caminar y transportar la accesibilidad:
• Rarqué da Cidade, un moderno parque urbano
• Morumbi Shorring y Marquet Rase
• Escuelas y universidades internacionales
• Restaurantes, gimnasios, servicios premium
✈️ Aeropuerto de Songonhas – unos 15 minutos
✔ Ubicación con demanda constante de alquiler
✔ Center for Business and Investment Activity
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🏢Proyecto
• Arquitectura de nivel Premium
• Territorio cerrado con control de acceso
• Aparcamiento subterráneo
• Soluciones de ingeniería modernas
• Alto nivel de seguridad (STSV, seguridad)
El proyecto se integra en un grupo urbano multifuncional:
edificios residenciales, centros de negocios, un parque, comercio e infraestructura de servicios - el formato de la "ciudad dentro de la ciudad".
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🏊INFRASTRUCTURE
Format of a full-fledged lifestylé complex:
• Piscina 25 m y zona de recreación
• SPA, sauna, salas de masaje
• Espacios de fitness y yoga
• Rooftor y zonas de salón
• Espacios de cocción y coliving
• Juego y áreas infantiles
• IBQ y entornos caseros
• Lavandería y áreas de servicio
✔ Todo por vida, trabajo y descanso dentro del complejo
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🏡Apartamentos
Planes modernos con alta liquidez:
2 dormitorios - 59 m2 - de 172.000 $
2 dormitorios - 74 m2 - desde $ 215.000
✔ Balcones
✔ Ergonomía bien diseñada
✔ Formación de aire acondicionado
✔ Acabado de calidad (laminado, porcelana)
✔ Suministro de agua caliente central
🚗 1 plaza en el aparcamiento subterráneo está incluido en el precio del apartamento
La pertinencia de los precios y la disponibilidad se aclara cuando se aplica
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💼potencial de inversión
• Uno de los barrios más fuertes de la ciudad
• Alta demanda de alquiler de profesionales y expatriados
• Aumento del valor debido al desarrollo de la región
• Suministro limitado de nuevas viviendas
📈El formato está particularmente demandado:
- para arrendamiento a largo plazo
- para inquilinos corporativos
Para inversiones con crecimiento de capital
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💳Condiciones de compra
• 10% - reserva
• 20% durante la construcción
• 70% cuando recibe las llaves
📆 Ejecución de proyectos: 2029
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📞Escribe o llama.
- Yo elegiré el mejor lote para tu tarea.
- Te enviaré planes y presentaciones.
- Calcular un modelo de inversión
La propiedad moderna en São Paulo es un activo en el corazón de la vida económica de Brasil con una lógica clara de crecimiento y rentabilidad.