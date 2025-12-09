Complejo residencial Serdce San Paulu Centr tvoego dohoda

🔥CÓMO PROYECTO EN São Paulo TENIDO LOCAL PREMIAL RARQUE DA CIDADE

📍 Centro de negocios de la ciudad • distrito de Verrini / Hucri Zaidan

💼 Inversión en uno de los grupos económicos más fuertes de Brasil

Proyecto residencial moderno en el ambiente de los mayores centros de negocios, parques e infraestructura del nivel de metrópolis.

Este es un formato inmobiliario que está igualmente en demanda de vivir y alquilar – en lugares con máxima actividad empresarial y alta demanda.

---

🏙La ubicación que funciona para usted

El proyecto se encuentra cerca de uno de los principales centros comerciales de São Paulo:

Verrini y Av. Nações Unidas – 1-4 minutos

• Los mayores centros de negocios y torres de oficina

• Más de 3.500 empresas están rodeadas

70% de alquileres de oficinas Clase A en la zona

Para caminar y transportar la accesibilidad:

• Rarqué da Cidade, un moderno parque urbano

• Morumbi Shorring y Marquet Rase

• Escuelas y universidades internacionales

• Restaurantes, gimnasios, servicios premium

✈️ Aeropuerto de Songonhas – unos 15 minutos

✔ Ubicación con demanda constante de alquiler

✔ Center for Business and Investment Activity

-----

🏢Proyecto

• Arquitectura de nivel Premium

• Territorio cerrado con control de acceso

• Aparcamiento subterráneo

• Soluciones de ingeniería modernas

• Alto nivel de seguridad (STSV, seguridad)

El proyecto se integra en un grupo urbano multifuncional:

edificios residenciales, centros de negocios, un parque, comercio e infraestructura de servicios - el formato de la "ciudad dentro de la ciudad".

-----

🏊INFRASTRUCTURE

Format of a full-fledged lifestylé complex:

• Piscina 25 m y zona de recreación

• SPA, sauna, salas de masaje

• Espacios de fitness y yoga

• Rooftor y zonas de salón

• Espacios de cocción y coliving

• Juego y áreas infantiles

• IBQ y entornos caseros

• Lavandería y áreas de servicio

✔ Todo por vida, trabajo y descanso dentro del complejo

-----

🏡Apartamentos

Planes modernos con alta liquidez:

2 dormitorios - 59 m2 - de 172.000 $

2 dormitorios - 74 m2 - desde $ 215.000

✔ Balcones

✔ Ergonomía bien diseñada

✔ Formación de aire acondicionado

✔ Acabado de calidad (laminado, porcelana)

✔ Suministro de agua caliente central

🚗 1 plaza en el aparcamiento subterráneo está incluido en el precio del apartamento



La pertinencia de los precios y la disponibilidad se aclara cuando se aplica

--------------

💼potencial de inversión

• Uno de los barrios más fuertes de la ciudad

• Alta demanda de alquiler de profesionales y expatriados

• Aumento del valor debido al desarrollo de la región

• Suministro limitado de nuevas viviendas

📈El formato está particularmente demandado:

- para arrendamiento a largo plazo

- para inquilinos corporativos

Para inversiones con crecimiento de capital

-----

💳Condiciones de compra

• 10% - reserva

• 20% durante la construcción

• 70% cuando recibe las llaves

📆 Ejecución de proyectos: 2029

-----

📞Escribe o llama.

- Yo elegiré el mejor lote para tu tarea.

- Te enviaré planes y presentaciones.

- Calcular un modelo de inversión

La propiedad moderna en São Paulo es un activo en el corazón de la vida económica de Brasil con una lógica clara de crecimiento y rentabilidad.