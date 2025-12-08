  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Minsk, Belarús

Maguilov
1
Provincia de Maguilov
1
Provincia de Minsk
1
Brest
1
Complejo residencial Minsk World
Complejo residencial Minsk World
Complejo residencial Minsk World
Complejo residencial Minsk World
Complejo residencial Minsk World
Complejo residencial Minsk World
Minsk, Belarús
de
$47,147
Área 29–61 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¿Desea descubrir un mundo de libre comodidad, seguridad y bienestar para su familia y para usted?Bienvenido a un complejo multifuncional y de negocios deportivo y residencial Minsk World, en el que los mejores arquitectos bielorrusos y extranjeros implementan el concepto de desarrollo urbano…
Agencia
ООО «Бир Бай»
Complejo residencial Маэстро
Complejo residencial Маэстро
Complejo residencial Маэстро
Minsk, Belarús
de
$116,290
Año de construcción 2023
Número de plantas 20
Área 68–144 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Las principales ventajas y características técnicas de las residencias Maestro Deluxe: 70 metros hasta la nueva estación de metro Bogushevich Square. Ubicación en una de las calles principales de Minsk - Nemiga. Apartamentos: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2. Grandes ve…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Apartamentos 3 habitaciones
144.2
318,183
Desarrollador
Strateg Group
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Minsk, Belarús
de
$108,460
Año de construcción 2019
Número de plantas 12
Área 49–126 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Многоквартирный жилой комплекс по переулку Горный в Минске по доступной стоимости от застройщика. ✔ Черновая отделка. ✔ Двухуровневая парковка.
Desarrollador
Макроинжиниринг
OneOne
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Minsk, Belarús
de
$33,891
Año de construcción 2023
Número de plantas 19
Área 45–99 m²
44 objetos inmobiliarios 44
< p > La idea principal que subyace en el trabajo en el barrio de Antonovsky fue crear un complejo residencial moderno que cumpla con todos los requisitos de la época y satisfaga las necesidades de sus habitantes para Una estancia confortable. Los especialistas más competentes hicieron esfue…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.9
112,250
Apartamentos 2 habitaciones
59.3 – 64.2
68,138 – 73,796
Apartamentos 3 habitaciones
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Apartamentos 4 habitaciones
98.7
101,671
Desarrollador
ОАО БелАТЭП
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Minsk, Belarús
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 18
Área 65–81 m²
70 objetos inmobiliarios 70
Acerca del proyectoEl complejo residencial "Gulliver" es un espacio único para una vida cómoda, situado en el corazón de la ciudad. Desde el norte, la parcela se limita a la calle. Pritytskyi, del sur - Dunina-Martsinkevich Calle, desde el oeste - el territorio del palacio de hielo, desde el…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
65.7 – 68.8
132,384 – 138,795
Apartamentos 3 habitaciones
64.7 – 81.5
130,347 – 164,219
Desarrollador
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Minsk, Belarús
de
$60,500
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Área 39–1 431 m²
18 objetos inmobiliarios 18
MK "Farforovy" es un nuevo complejo multifuncional de primera clase en el centro de Minsk. / p Ubicación exclusiva: / p ul lia poca distancia de 2 líneas de metro: Art. Nemiga y Art. Pl. Yakub Kolas. Está previsto construir una tercera línea. / li liA 5 minutos a pie del Parque de la Victori…
Desarrollador
ИНФОРЕАЛТ
En el mapa
