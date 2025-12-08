  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Provincia de Brest
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Provincia de Brest, Belarús

Brest
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
de
$46,441
Año de construcción 2022
Número de plantas 18
Área 50–86 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Каталог доступных предложений по квартирам в жилом комплексе Полесский в Бресте, Беларусь. ✔ Широкоразвитая инфраструктура. ✔ Благоустроенные дворы без авто.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 60.0
45,534 – 54,639
Apartamentos 2 habitaciones
86.0
78,148
Desarrollador
Полесьежилстрой
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir