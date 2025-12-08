  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Provincia de Minsk
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Provincia de Minsk, Belarús

Minsk District
1
Machulishchy
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial ЖК
Complejo residencial ЖК
Complejo residencial ЖК
Complejo residencial ЖК
Complejo residencial ЖК
Mostrar todo Complejo residencial ЖК
Complejo residencial ЖК "Соколиный край"
Machulishchy, Belarús
de
$29,209
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
Área 28–80 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial "Sokoliny Krai" se encuentra a 15 km de Minsk en la autopista R23 de alta velocidad de la ciudad. Pastoral.LLC "Metallstroyprofile" como contratista general en noviembre 2020. comenzó la construcción de un nuevo trimestre de edificios de baja altura. El cliente es la …
Desarrollador
ООО «Металлстройпрофиль»
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir