  2. Belarús
  3. Minsk
  4. Piso en edificio nuevo Жилой дом по переулку Горный, 8

de
$108,460
;
13
ID: 275
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/4/22

Localización

  • País
    Belarús
  • Ciudad
    Minsk
  • Metro
    Plošča Jakuba Kolasa (~ 700 m)
  • Metro
    Plošča Pieramohi (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2019
  • Número de plantas
    Número de plantas
    12

Sobre el complejo

Многоквартирный жилой комплекс по переулку Горный в Минске по доступной стоимости от застройщика. ✔ Черновая отделка. ✔ Двухуровневая парковка.

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Антоновский квартал
Minsk, Belarús
de
$33,891
Complejo residencial Gulliver
Minsk, Belarús
de
$106,471
Complejo residencial Маэстро
Minsk, Belarús
de
$116,290
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Minsk, Belarús
de
$60,500
Edificio de apartamentos ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Maguilov, Belarús
de
$13,733
Está viendo
Otros complejos
Minsk, Belarús
de
$33,891
Año de construcción 2023
Número de plantas 19
Área 45–99 m²
44 objetos inmobiliarios 44
< p > La idea principal que subyace en el trabajo en el barrio de Antonovsky fue crear un complejo residencial moderno que cumpla con todos los requisitos de la época y satisfaga las necesidades de sus habitantes para Una estancia confortable. Los especialistas más competentes hicieron esfue…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.9
103,270
Apartamentos 2 habitaciones
59.3 – 64.2
68,138 – 73,796
Apartamentos 3 habitaciones
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Apartamentos 4 habitaciones
98.7
101,671
Desarrollador
ОАО БелАТЭП
Maguilov, Belarús
de
$13,733
Año de construcción 2023
Fecha límite prevista: tercer trimestre de 2023 Diseño gratuito, hogar que ahorra energía, accesibilidad paso a paso de tiendas, escuelas, jardines de infancia.   Costo m2: 1 km en la planta baja sin acabado - 1.800 rublos. para m2 1 km en planta baja con acabados de const…
Desarrollador
ЮрСтройМаш
Minsk, Belarús
de
$47,147
Área 29–61 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¿Desea descubrir un mundo de libre comodidad, seguridad y bienestar para su familia y para usted?Bienvenido a un complejo multifuncional y de negocios deportivo y residencial Minsk World, en el que los mejores arquitectos bielorrusos y extranjeros implementan el concepto de desarrollo urbano…
Agencia
ООО «Бир Бай»
