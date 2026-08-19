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Propiedades residenciales en venta en Estiria, Austria

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Graz
27
40 propiedades total found
Casa en Seiersberg Pirka, Austria
Casa
Seiersberg Pirka, Austria
¡Inversionistas ten cuidado! Paquete de apartamento atractivo en Graz Bien conectado en Sei…
$1,15M
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Apartamento en Graz, Austria
Apartamento
Graz, Austria
Área 131 m²
El distrito de negocios se encuentra en una ubicación ocupada en Gries, Graz. Gracias a la a…
$138,990
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Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Piso 4
El apartamento está situado en Körösiestraße en el popular distrito de Geidorf. Esta ubicaci…
$180,686
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Seiersberg Pirka, Austria
Casa
Seiersberg Pirka, Austria
¡Los inversores miraron! Paquete de apartamento atractivo en Graz Bien conectado en Seiersb…
$2,19M
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Apartamento en Edelschrott, Austria
Apartamento
Edelschrott, Austria
Área 176 m²
Número de plantas 2
La casa en Modriach, 8583 Modriach, está situada en la idílica Estiria, rodeada de suaves co…
$518,911
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Apartamento en Fischbach, Austria
Apartamento
Fischbach, Austria
Área 600 m²
Una ubicación idílica rodeada de bosques. El lugar ha sido reconocido varias veces como el p…
$754,151
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Número de plantas 2
Superficie habitable: 94.00 my sup2; Superficie 160.00 m ² Área de terraza: 21 m ², balcón: …
$269,698
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Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Modern 2-room apartment in an excellent location.
$266,373
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Ático Ático en Scheifling, Austria
Ático Ático
Scheifling, Austria
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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Casa en Graz, Austria
Casa
Graz, Austria
DieabsolutbesteLagevonGrazamFußedesRuckerlberg,mitPanoramablickineinerneuenelegantenWohngege…
$534,055
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Casa 5 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 5
Área 102 m²
Número de plantas 2
Casa de pueblo en el corazón verde de Austria -   Estiria.     Superficie habitable 102,2 m …
$366,200
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Casa 5 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst ä tten стротся 19 солнечных домв …
$304,837
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Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Número de plantas 7
La vida y la inversión en Austria es la vida y la cooperación con un país económicamente des…
$110,355
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Casa 7 habitaciones en Graz, Austria
Casa 7 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
$1,96M
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Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
La inversión inmobiliaria en las realidades actuales sigue siendo una de las formas más rent…
$151,825
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Casa 5 habitaciones en Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 296 m²
Número de plantas 2
Como detrás de un muro de piedra! La inversión inmobiliaria es la inversión más confiable! I…
$442,353
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Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Cualquiera que sea la crisis en el mundo, Austria siempre sigue siendo un país económicament…
$119,460
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Apartamento 1 habitación en Graz, Austria
Apartamento 1 habitación
Graz, Austria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Apartment for sale as an investment with the right to reside.
$323,348
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Apartamento 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Área 86 m²
Número de plantas 3
$271,354
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Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
El apartamento se completó en junio de 2018 y está en muy buenas condiciones. Gracias a su o…
$717,484
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Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Área 70 m²
Welcome to your new home in the beautiful city of Graz, the capital of Styria. This stunning…
$252,781
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Apartamento 4 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 3
Se está construyendo un nuevo complejo residencial cerca del centro de Graz. Independienteme…
$240,268
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Casa 4 habitaciones en Feldkirchen bei Graz, Austria
Casa 4 habitaciones
Feldkirchen bei Graz, Austria
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 2
Descripción de la instalación Un nuevo proyecto aparece en Premstetten / Birbaum: 19 casas s…
$293,454
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Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1
Apartamento de lujo en una ubicación prestigiosa / Distribución perfecta / Ideal para famili…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 2
Absolutamente seguro! La inversión inmobiliaria es la inversión más confiable! Invierte en t…
$308,540
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Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2
La inversión inmobiliaria en las realidades actuales sigue siendo una de las formas más rent…
$180,131
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Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Cualquiera que sea la crisis en el mundo, Austria siempre sigue siendo un país económicament…
$125,399
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Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 7
A su atención Apartamento en el séptimo piso : Zona residencial 32,21 m Balcón 7.52 m Ver…
$160,831
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Apartamento en Graz, Austria
Apartamento
Graz, Austria
Área 785 m²
El complejo residencial se encuentra cerca del Parque Areos, el centro de Atenas, el Museo A…
$252,540
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Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Sun 3-room apartment with a kitchen near the center.
$264,067
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