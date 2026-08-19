Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Graz
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Graz, Austria

;
apartamentos
24
casas independientes
3
27 propiedades total found
Apartamento en Graz, Austria
Apartamento
Graz, Austria
Área 131 m²
El distrito de negocios se encuentra en una ubicación ocupada en Gries, Graz. Gracias a la a…
$138,990
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Piso 4
El apartamento está situado en Körösiestraße en el popular distrito de Geidorf. Esta ubicaci…
$180,686
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Modern 2-room apartment in an excellent location.
$266,373
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Graz, Austria
Casa
Graz, Austria
DieabsolutbesteLagevonGrazamFußedesRuckerlberg,mitPanoramablickineinerneuenelegantenWohngege…
$534,055
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Número de plantas 7
La vida y la inversión en Austria es la vida y la cooperación con un país económicamente des…
$110,355
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Graz, Austria
Casa 7 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
$1,96M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
La inversión inmobiliaria en las realidades actuales sigue siendo una de las formas más rent…
$151,825
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Graz, Austria
Casa 5 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 296 m²
Número de plantas 2
Como detrás de un muro de piedra! La inversión inmobiliaria es la inversión más confiable! I…
$442,353
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Cualquiera que sea la crisis en el mundo, Austria siempre sigue siendo un país económicament…
$119,460
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Graz, Austria
Apartamento 1 habitación
Graz, Austria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Apartment for sale as an investment with the right to reside.
$323,348
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
El apartamento se completó en junio de 2018 y está en muy buenas condiciones. Gracias a su o…
$717,484
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Área 70 m²
Welcome to your new home in the beautiful city of Graz, the capital of Styria. This stunning…
$252,781
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 3
Se está construyendo un nuevo complejo residencial cerca del centro de Graz. Independienteme…
$240,268
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1
Apartamento de lujo en una ubicación prestigiosa / Distribución perfecta / Ideal para famili…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 2
Absolutamente seguro! La inversión inmobiliaria es la inversión más confiable! Invierte en t…
$308,540
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2
La inversión inmobiliaria en las realidades actuales sigue siendo una de las formas más rent…
$180,131
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Cualquiera que sea la crisis en el mundo, Austria siempre sigue siendo un país económicament…
$125,399
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 7
A su atención Apartamento en el séptimo piso : Zona residencial 32,21 m Balcón 7.52 m Ver…
$160,831
Dejar una solicitud
Apartamento en Graz, Austria
Apartamento
Graz, Austria
Área 785 m²
El complejo residencial se encuentra cerca del Parque Areos, el centro de Atenas, el Museo A…
$252,540
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Sun 3-room apartment with a kitchen near the center.
$264,067
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1
Este exclusivo y renovado apartamento de 3 habitaciones con una gran logia se encuentra en e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 3
Descripción general: Un complejo residencial y nbsp; Con 7 apartamentos de 48 m2 a 122 m2 y …
$348,533
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
Número de plantas 5
El proyecto está completo y listo para mudarse.   Desde el momento del registro de la transa…
$452,980
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Apartment with a garden including a place in an underground garage without a commission in S…
$269,456
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 4 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Inversión confiable en su futuro! Graz es la segunda ciudad más grande de Austria después de…
$193,888
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 2 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 3
Descripción general: Se construyó un proyecto residencial con apartamentos 7 que varían en t…
$225,261
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Graz, Austria
Apartamento 3 habitaciones
Graz, Austria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Luminoso y espacioso apartamento de 3 habitaciones en Gösting El apartamento está situado en…
$252,775
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Graz, Austria

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir