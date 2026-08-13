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Wohnimmobilien in Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika

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Villa in San Diego, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
San Diego, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Es ist ein einzigartiges Zuhause in Südkalifornien, und es dauerte 10 Jahre, um Genehmigunge…
$24,65M
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