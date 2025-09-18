  1. Realting.com
Bluebird Realty,Inc

Vereinigte Staaten von Amerika, Downers Grove
;
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2014
Auf der Plattform
1 jahr 6 Monate
Sprachen
English, Русский
Webseite
bluebirdrealtor.com
Über die Agentur

BlueBird Realty ist eine voll ausgestattete Boutique Immobilienagentur. Wir bieten außergewöhnlichen Service für Investoren, Geschäftskunden und Einzelpersonen. Unsere Mission ist es, unseren Kunden einen exzellenten Service auf Basis von Integrität, Ehrlichkeit, Know-how und umfangreichen Kenntnissen über Branchentrends zu bieten. Unsere Immobilienmakler haben vielfältige und lebensfähige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen wie Wohn-, Miet- und Gewerbeimmobilien. Wir wachsen mit unseren Kunden, da wir ihnen dabei helfen, ihre Ziele und Träume zu erreichen. Unsere Mission ist es, Ihren Träumen zu helfen, Realität, groß oder klein zu werden.
Wir bieten mehrsprachige Dienstleistungen: Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Litauisch, Polnisch und Türkisch.

Dienstleistungen

Wohngebiet

Mehrfamilie

Mieten

Handel

Neubau

Immobilienverwaltung

Investitionen

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 20:08
(UTC-5:00, America/Chicago)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
