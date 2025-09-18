Bluebird Realty,Inc

BlueBird Realty ist eine voll ausgestattete Boutique Immobilienagentur. Wir bieten außergewöhnlichen Service für Investoren, Geschäftskunden und Einzelpersonen. Unsere Mission ist es, unseren Kunden einen exzellenten Service auf Basis von Integrität, Ehrlichkeit, Know-how und umfangreichen Kenntnissen über Branchentrends zu bieten. Unsere Immobilienmakler haben vielfältige und lebensfähige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen wie Wohn-, Miet- und Gewerbeimmobilien. Wir wachsen mit unseren Kunden, da wir ihnen dabei helfen, ihre Ziele und Träume zu erreichen. Unsere Mission ist es, Ihren Träumen zu helfen, Realität, groß oder klein zu werden.
Wir bieten mehrsprachige Dienstleistungen: Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Litauisch, Polnisch und Türkisch.
Wohngebiet
Mehrfamilie
Mieten
Handel
Neubau
Immobilienverwaltung
Investitionen