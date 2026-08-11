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Buying a business in the USA

Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika
Erhaltsfrist: von 18 monate
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$120,000
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Über das Einwanderungsprogramm

Bitte beachten Sie, dass die US-Regierung keine dauerhafte Wohnsitz oder Staatsbürgerschaft für Personen bietet, die ein Geschäft in den USA erworben oder begonnen haben!

Die US-Regierung bietet vorübergehende oder dauerhafte Aufenthaltsvisa für ausländische Unternehmer, die ein fertiges Geschäft in den Vereinigten Staaten kaufen und betreiben wollen. Die beliebtesten Visa sind E-2, L-1.

E-2 VISA

Im Vergleich zu anderen Investitionsprogrammen hat der Investor Visa E-2 in den USA eine Reihe von erheblichen Vorteilen, die den Prozess seiner Verarbeitung vereinfachen und Geschäftsleuten, die für das Visum E-2 beantragen können, mehr zur Verfügung stellen. Erstens ist die Anwendungsverarbeitungszeit relativ kurz - bis zu drei-vier Monate. Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil, der das E-2 Investor-Visum von den anderen unterscheidet, ist die relativ geringe Menge an Investitionsgeld. Es wird angenommen, dass dieser Betrag etwa gleich 100 Tausend Dollar sein sollte.

L-1 VISA

Das L1-Visum für ausländische Geschäftsleute ermöglicht in erster Linie multinationale Unternehmen, ihre Führungskräfte aus dem Ausland in Zweige des Unternehmens in den Vereinigten Staaten zu schicken. Die Einholung eines L1-Visums ermöglicht es Ihnen jedoch, in die Wirtschaft der Vereinigten Staaten zu investieren und erwarten, dass Sie für eine dauerhafte Wohnsitz in Betracht kommen. L1 ist ein Visum für Nichtansässige, das für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung erteilt wird.

Der Hauptunterschied zwischen dem L1-Visum und dem E-Visum ist, dass das L1-Visum ein Arbeitsvisum ist, aber es ermöglicht Ihnen, ein neues Geschäft in den Vereinigten Staaten als Zweig einer ausländischen Firma zu starten, um dort als Manager zu arbeiten. Während das E-Visum erfordert, dass Sie in die Schaffung eines neuen Unternehmens investieren oder ein bestehendes kaufen und neue Arbeitsplätze schaffen. Oder Sie können in ein gemeinnütziges Unternehmen investieren, um sein Rentabilitätsniveau zu erhöhen.

Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 18 monate
Kosten
Kosten
von
$120,000
Zusatzeinkommen
Zusatzeinkommen
Ja
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