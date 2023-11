Buying a business in the USA

Über das Programm

Bitte beachten Sie, dass die US-Regierung Personen, die ein Unternehmen in den USA gekauft oder gegründet haben, keinen ständigen Wohnsitz oder keine Staatsbürgerschaft gewährt.!

Die US-Regierung bietet ausländischen Unternehmern, die ein vorgefertigtes Unternehmen in den USA kaufen und betreiben möchten, ein Visum für einen vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthalt an. Die beliebtesten Visa sind E-2, L-1.

E-2-VISA

Im Vergleich zu anderen Investitionsprogrammen, Das Anlegervisum E-2 in den USA bietet eine Reihe erheblicher Vorteile, die den Verarbeitungsprozess vereinfachen und Geschäftsleuten, die ein Visum E-2 beantragen können, besser zur Verfügung stellen. Erstens ist die Bearbeitungszeit der Anwendung relativ kurz - bis zu drei bis vier Monate. Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil, der das E-2-Investorenvisum von den anderen unterscheidet, ist der relativ geringe Betrag an Investitionsgeldern. Es wird angenommen, dass dieser Betrag ungefähr 100.000 Dollar betragen sollte.

L-1-VISA

Das L1-Visum für ausländische Geschäftsleute ermöglicht es multinationalen Unternehmen in erster Linie, ihre Führungskräfte aus dem Ausland zu entsenden, um in Niederlassungen des Unternehmens in den USA zu arbeiten. Wenn Sie jedoch ein L1-Visum erhalten, können Sie in die Wirtschaft der Vereinigten Staaten investieren und erwarten, dass Sie einen dauerhaften Wohnsitz haben. L1 ist ein Visum für Gebietsfremde, das für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren ausgestellt wird und die Möglichkeit bietet, eine Verlängerung zu beantragen.

Der Hauptunterschied zwischen dem L1-Visum und dem E-Visum besteht darin, dass das L1-Visum ein Arbeitsvisum ist, Sie können jedoch ein neues Unternehmen in den USA als Niederlassung eines ausländischen Unternehmens gründen, um dort als Manager zu arbeiten. Während das E-Visum erfordert, dass Sie in die Gründung eines neuen Unternehmens investieren oder ein bestehendes Unternehmen kaufen und neue Arbeitsplätze schaffen. Oder Sie können in ein nicht rentables Unternehmen investieren, um dessen Rentabilität zu steigern.