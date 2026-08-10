Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. New York
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in New York, Vereinigte Staaten von Amerika

;
wohnungen
860
häuser
109
969 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Diese neue Förderung bietet uns mehrere Häuser verteilt in zwei Schlafzimmern, zwei Bädern, …
$385,937
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Aufzug Erdgeschosswohnung in Arana de Mijas, Cerros del Águila Entdecken Sie dieses exquisit…
$410,647
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Exklusive Wohnentwicklung von 80 Häusern zur Maximierung von natürlichem Licht und Verbindun…
$623,618
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Letzte Gelegenheiten, ein neues Baugrundstück im Zentrum von Estepona zu erwerben, neben dem…
$563,610
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Schöne Eckwohnung im 13. Stock mit fantastischem Blick auf das Meer, die Stadt und die Berge…
$525,957
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Ist die dritte Phase des Vanian Gardens Komplex befindet sich in der Region Selwo zwischen E…
$503,601
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Anruf
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Neue unvergleichliche Wohnanlage, bestehend aus 2- und 3-Zimmer-Wohnungen, darunter sechs ex…
$704,453
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Es befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden der Stadt, einer ruhigen Wohngegend, in …
$676,567
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Wir präsentieren eine exklusive Gelegenheit, in einer unvergleichlichen natürlichen Umgebung…
$347,108
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Exklusive Wohnanlage bestehend aus 144 Häusern von 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt in sec…
$357,698
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Exklusive Wohnentwicklung im Herzen von Calahonda und wir wissen, dass es keine Menschen mit…
$342,402
Eine Anfrage stellen
Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dieses stilvolle Penthouse befindet sich im Zentrum von Nueva Andalucía, nur wenige Gehminut…
$794,231
Eine Anfrage stellen
Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Vordere Linie Golf Villa schöne geräumige Villa mit privatem Pool und Garten, Freistehende…
$935,427
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Reformierte 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss in Urbanisation Royal Marbella Golf Resort, Bena…
$364,758
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Diese stilvolle Boutique-Entwicklung ist bequem gelegen ein paar Minuten entfernt von der re…
$858,946
Eine Anfrage stellen
Penthouse in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Penthouse
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Erster Stock NO Lift. Einfach von 489.000 auf 458.000 für einen schnellen Verkauf reduziert.…
$538,900
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Diese neue Entwicklung befindet sich in einer Wohngegend von Mijas, umgeben von prestigeträc…
$344,875
Eine Anfrage stellen
Villa in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 531 m²
HUGE VILLA NEXT zu FUENGIROLA Villa in 5 Autominuten vom Strand von Los Boliches, hat es 531…
$900,128
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Willkommen bei dieser neuen Förderung von Wohnungen und Penthouses in der renommierten New G…
$835,413
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Neue Entwicklung, in der ruhigen und Wohngegend von El Lagarejo, in Mijas. Dies ist eine ein…
$347,108
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Wohnanlage mit modernem und modernem Design, das insgesamt 135 Häuser von 1, 2 und 3 Schlafz…
$337,695
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Entdecken Sie eine exklusive Entwicklung in einem der privilegierten Gebiete von Estepona. D…
$511,838
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Im Herzen von Mijas Costa gelegen, hat sich Las Lagunas als eine der dynamischsten und wachs…
$301,925
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Ihr neues Zuhause an der Costa del Sol wartet auf Sie. Entdecken Sie dieses charmante 2 Sch…
$270,627
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Im Herzen von Mijas Costa gelegen, hat sich Las Lagunas als eine der dynamischsten und wachs…
$296,042
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Nur 5 Minuten von La Cala de Mijas entfernt, einer der beliebtesten Urlaubsziele an der Cost…
$464,772
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stylish Ground Floor Apartment Nur 5 Minuten vom Strand entfernt – Cancelada, Costa del Sol …
$528,311
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 2 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Die Entwicklung gehört zu einem Masterplan, der die Entwicklung von mehreren Wohnkomplexen, …
$433,356
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 3 Schlafzimmer
New York, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 205 m²
Neues Projekt mit einer Auswahl von 1, 2, 3 oder 4 Schlafzimmer, können Sie sich für eine de…
$703,630
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in New York, Vereinigte Staaten von Amerika

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen