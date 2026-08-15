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Wohnimmobilien in Wayne County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Detroit
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6 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Haus 3 Schlafzimmer
Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
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$82,000
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Haus 4 zimmer in Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Haus 4 zimmer
Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Investieren Sie in Detroit (USA) Haus 3 Betten 1 Bad - Preis 72000 $ - Miete -> Monatlich…
$72,000
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Haus 4 Schlafzimmer in Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Haus 4 Schlafzimmer
Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Investieren Sie in Detroit (USA) Haus 4 Betten 1 Bad - Preis 78000 $ - Miete -> Monatlich…
$78,000
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus 2 Schlafzimmer in Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Haus 2 Schlafzimmer
Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
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$91,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Haus 3 Schlafzimmer
Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Investieren Sie in Detroit Zu den profitabelsten und sichersten Immobilieninvestitionen …
$140,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Haus 3 Schlafzimmer
Detroit, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safest real estate investments in …
$91,000
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LDV InvestLDV Invest

Eigenschaftstypen in Wayne County

häuser

Immobilienangaben in Wayne County, Vereinigte Staaten von Amerika

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