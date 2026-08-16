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Wohnimmobilien in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Miami
132
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Doppelhaus 9 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Doppelhaus 9 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Etagenzahl 1
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
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LDV InvestLDV Invest
Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 346 m²
$2,35M
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
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Rekonstruiertes Steinhaus von 1919 – nahe Budva, Kotor, Tivat und Strände Zum Verkauf: Schön…
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Wohnung 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$164,729
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Villa 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
Schlafräume 2
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Zwei-Zimmer-Villa von 264,46 m2 verfügbar Off-Plan in Lustica Bay neue Entwicklung auf den G…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Schlafräume 3
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
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Diese zeitgenössische Entwicklung verbindet Luxus, Funktionalität und natürliche Schönheit u…
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Studio 1 zimmer
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Zimmer 1
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Studio 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Studiowohnung Sveti Stefan 30m vom Meer entfernt. Meerblick, hat einen separaten Eingang, be…
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Eine geräumige Familienwohnung von 85m2, befindet sich im dritten Stock, entworfen für komfo…
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Villa 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Dieses authentische Steingut befindet sich in einem der schönsten Teile der Altstadt und bie…
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Fläche 81 m²
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Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 1
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Fläche 68 m²
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Villa in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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Schlafräume 8
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Fläche 424 m²
Eine einzigartige Gelegenheit, ein komplett renoviertes Boutique-Eigentum in Tivat, Monteneg…
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Wohnung 1 zimmer in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
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$270,627
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