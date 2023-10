High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €127,000

31–77 m² 3

Kapitulation vor: 2025

Nshamas Mayfair ist ein großartiges Beispiel für ein luxuriöses Wohngebäude mit geräumigen Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Apartments auf zwei Ebenen am Town Square in Dubai. Dies ist ein innovatives und anspruchsvolles Projekt, bei dem die Bewohner einen erhöhten Lebensstandard in eleganten und komfortablen Häusern erleben können. Dieser wohlhabende Ort ist bekannt für seine Ausrichtung auf das familiäre Umfeld, Naturlandschaften und eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Eine Reihe gemütlicher Häuser ist mit einer hervorragenden und hervorragenden Infrastruktur ausgestattet. Die Bewohner können in allem Frieden, Einsamkeit und eine angenehme Umgebung spüren. Im Inneren befinden sich Layouts und Themen von Standardqualität sowie hoch entwickelte Materialien für Ausrüstung und Zubehör in der Küche, im Badezimmer und im Wohnzimmer. Breite Fenster in den Wohnräumen füllen sie mit Tageslicht und ermöglichen es Ihnen, einen natürlichen Blick auf die Landschaften zu genießen. Mit einem riesigen Stadtplatzpark und grünen Freizeitbereichen fördert dieses Projekt einen geeigneten und friedlichen Lebensstil. Dieses außergewöhnliche Projekt ist stolz auf die Verfügbarkeit von Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Spielplätzen für Kinder und vielen anderen hochwertigen Annehmlichkeiten rund um die malerische grüne Zone. Jedes der geräumigen Schlafzimmer ist mit glasiertem Porzellanboden, einem Einbauschrank und einem eigenen Bad ausgestattet. Die Küche und das Badezimmer schaffen dank raffinierter Layouts, Ausrüstung und Dekorationsgegenstände eine Atmosphäre der Gemütlichkeit und Eleganz. Dieser bekannte Ort bereichert die Umgebung, in der die Menschen die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen genießen können. Es gibt Parks und Gärten mit Lauf- und Radwegen, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Restaurants, Cafés, Grillplätze sowie Geschäftszentren mit Fitnesscentern, Fitnessstudios und Gesundheitsversorgung. In kurzer Entfernung finden Sie Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Universitäten sowie beliebte Unterhaltungsattraktionen. Diese lebendige und prosperierende architektonische Arbeit bietet die perfekte Wahl zum Leben, wo sich Familien entspannen, genießen und einen himmlischen Lebensstil finden können. Hauptmerkmale: - Raffinierte Luxusstudios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie Apartments auf zwei Ebenen - Town Square Park mit einer 10 km langen Strecke und einer 13 km langen Radstrecke - Mehr als 250 Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Cafés, Schönheitssalons und Selbstpflege - Skatepark und Sportplatz mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern. m - Qualität der eingebetteten Materialien und Möbel - Weltklasse für Komfort und Bequemlichkeit - Der Vorteil einer einfachen und bequemen Straßeninfrastruktur