Wohnkomplex SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

🌊 SINIYA ISLAND – Eine private natürliche Insel in Umm Al Quwain

Ein spektakuläres 90 Millionen sq.ft natürliches Insel-Destination entwickelt durch ein Joint-Venture mit der Regierung von Umm Al Quwain - bietet eine unübertroffene Mischung aus luxuriösen Strandleben, Natur und Privatsphäre.

Eines der wenigen natürlichen Inseln in den VAE für den freien Besitz zur Verfügung, so dass es eine wirklich seltene Investitionsmöglichkeit.

📍 Lage der Küste

• 50 Minuten von Dubai

• 10 Minuten von der Insel Wynn Al Marjan – Heimat des ersten integrierten Casino-Resorts des Nahen Ostens

• Einfacher Zugang zu großen Autobahnen, die alle NordEmiraten verbinden

✨ Projekt Höhepunkte

• 90 Millionen qm große Insel

• Freier Besitz für alle Nationalitäten

• 40+ Premium-Lifestyle-Annehmlichkeiten

• 4% Land Abteilungsgebühr zahlbar nach Abschluss

• In Zusammenarbeit mit der Regierung von UAQ entwickelt

🌿 Resort-Style Ausstattung

Bewohner genießen einen außergewöhnlichen Insel-Lifestyle mit:

🏖 Private Strände und Strandclubs

⛵ Marina & Yacht Liegeplätze

🌴 Strandpromenaden

🏊 Infinity Schwimmbad

🏋️ Modernste Fitnesscenter

🌿 Landschaftsparks & Joggingwege

🚴 Radwege

🧘 Wellness & Yoga Pavillons

🍽 Restaurants und Cafés am Wasser

🛍 Einzelhandel

🎾 Sportplätze & Erholungsgebiete

👨‍👩‍👧‍👦 Familienparks & Kinder Spielzonen

🏨 Luxushotels & Boutique-Hotels

🏖 Ferienwohnungen am Strand

Selene | Delphine | Coraline | Aquamarine | Florine | Coastline | Starline | Pristine | Tranquil

• 1–3 Schlafzimmer Apartments ab 513 qft

• 3 Schlafzimmer Duplexs

📅 Abschluss: Dezember 2027 – Dezember 2030

⛵ Ferienwohnungen in Marina

Bayside | Pierside | Yachtside | Bayfront | Canalside | Pearlside | Capeside

Wählen Sie aus ruhigem Kanalblick, lebendigem Yachthafen oder Bayfront Residenzen für einen raffinierten Küstenstil.

🏡 Strand Villas Collection

🌴 Palm Grove Villas – Standalone Strandvillen umgeben von üppigem tropischem Grün

🌅 Coral Beach Villas – Ultra-exklusive Villen am Strand mit privatem Strandzugang

• 4–6 Schlafzimmer Villen ab 4.900 qft

💎 Warum Invest in Siniya Island?

✅ Eine der seltenen Naturinseln in den VAE, die für den freien Besitz zur Verfügung stehen

✅ Regierungsgestützte Masterentwicklung

✅ Erster Standort in der Nähe des anstehenden Wynn Resort Tourismuszentrums

✅ Starkes Potenzial für Kapitalaufwertung

✅ Luxus-Insel-Lifestyle nur wenige Minuten von Dubai