  1. Realting.com
  2. Armenien
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus

Häuser in Armenien

Jerewan
28
Provinz Kotajk
8
40 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Haus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000
Privatverkäufer
Sprachen
English
Herrenhaus 7 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 7 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Einfamilienhaus mit Dachgeschoss zu verkaufen, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk…
$650,000
Herrenhaus 3 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht die 2. Etage eines zweistöckigen Privathauses in der Stadt Eriwan im Verwa…
$160,000
Herrenhaus 5 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale in Mush district, Kotayk marz, Kasakh community, with an…
$240,000
Herrenhaus 1 zimmer in Dilijan, Armenien
Herrenhaus 1 zimmer
Dilijan, Armenien
Zimmer 1
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1/1
A land plot for sale in Dilijan, on the way to Lake Parz. The area of ​​the land plot is 600…
$300,000
Herrenhaus 6 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 6 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Privathaus in der Stadt Eriwan, im Bezirk Petros Duryan …
$400,000
Estate Service 24Estate Service 24
Herrenhaus 12 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 12 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf stehen das erste und zweite Stockwerk eines fünfstöckigen Herrenhauses. Stadt Er…
$700,000
Herrenhaus 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Etagenzahl 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative regi…
$170,000
Herrenhaus 5 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Ein neu gebautes zweistöckiges Privathaus zum Verkauf, in der Stadt Eriwan, Avan-Arinj, in d…
$500,000
Atlas PropertyAtlas Property
Herrenhaus 3 zimmer in Proshyan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Proshyan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, in Gevorg Chaush highway, Proshyan community, Kotayk ma…
$300,000
Herrenhaus 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zu verkaufen, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Ajapnyak, in der Lukashin-Straße. D…
$290,000
Herrenhaus 4 zimmer in Merdzavan, Armenien
Herrenhaus 4 zimmer
Merdzavan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 238 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein dreistöckiges Einfamilienhaus in der Masisi-Straße, Gemeinde Merdzavan,…
$270,000
Herrenhaus 3 zimmer in Dzoraghbyur, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Dzoraghbyur, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 246 m²
Etagenzahl 3
A three-story detached house is for sale in Dzoraghbyur community, Kotayk marz. The house co…
$182,000
Herrenhaus 3 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale in the city of Yerevan, Ajapnyak administrative district…
$330,000
Herrenhaus 3 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 1
Eigenes Haus zu verkaufen, Jerewan, Verwaltungsbezirk Nork-Marash, Armenak Armenakyan Str. D…
$350,000
Herrenhaus 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, Arabkir administrative district…
$370,000
Herrenhaus 5 zimmer in Zoravan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Zoravan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Einfamilienhaus in der 1. Straße, Kotayk Marz, Gemeinde …
$170,000
Herrenhaus 6 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 6 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Herrenhaus 6 zimmer in Parakar, Armenien
Herrenhaus 6 zimmer
Parakar, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
Multifunctional property for sale, on Admiral Isakov avenue, Tairov community, Armavir marz.…
$245,332
Herrenhaus 5 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Two-story private house for sale, city of Yerevan, Erebuni administrative district, Sari tag…
$305,000
Herrenhaus 5 zimmer in Ayntap, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Ayntap, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zu verkaufen, Ararat Marz, Dorf Ayntap, 4. Straße, mit einer Gesamtfläche von 800…
$170,000
Herrenhaus 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, in Nor Nork administrative dist…
$350,000
Herrenhaus 6 zimmer in Arzakan, Armenien
Herrenhaus 6 zimmer
Arzakan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
A two-story country house for sale - in the village of Arzakan, Kotayk region, on the main s…
$175,000
Herrenhaus 3 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Arabkir administrative district, Sevka…
$171,000
Herrenhaus 12 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 12 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 12
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 357 m²
Etagenzahl 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Nor-Marash administrative district, …
$460,000
Herrenhaus 6 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 6 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 2/2
$150,000
Herrenhaus 5 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 402 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein dreistöckiges Einfamilienhaus in der Stadt Eriwan im Bezirk Artsakh, Ve…
$500,000
Herrenhaus 3 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Ein zweistöckiges Privathaus zum Verkauf, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Malatia-Sebastia, …
$150,000
Herrenhaus 5 zimmer in Dzoraghbyur, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Dzoraghbyur, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Landhaus im Kotayk-Gebiet, Gemeinde Dzoraghbyur, Amarano…
$237,000
Herrenhaus 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein zweistöckiges Einfamilienhaus in der Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk No…
$250,000
