Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick in Dubai mit Ratenzahlungsplan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$543,187
05.11.25
$543,187
02.11.25
$540,891
31.10.25
$538,594
28.10.25
$537,445
26.10.25
$538,594
23.10.25
$539,742
22.10.25
$538,594
22.10.25
$536,297
18.10.25
$534,000
17.10.25
$536,297
16.10.25
$537,445
15.10.25
$540,891
14.10.25
$539,742
11.10.25
$540,891
10.10.25
$538,594
09.10.25
$537,445
07.10.25
$536,297
04.10.25
$532,852
03.10.25
$531,704
30.09.25
$532,852
;
19
ID: 27783
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    43

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Wohnungen am Wasser mit Ratenzahlungsplan nach der Übergabe in Dubai Maritime City

Dubai Maritime City ist ein prestigeträchtiges, eigens errichtetes Projekt am Wasser, das strategisch günstig zwischen Port Rashid und Dubai Drydocks liegt und Wohn-, Gewerbe- und maritime Elemente nahtlos zu einer lebendigen Gemeinschaft verbindet. Das Viertel ist für seine erstklassige Lage an der Küste und den atemberaubenden Meerblick bekannt und dient als dynamisches Zentrum für maritime Unternehmen, luxuriöses Wohnen und Freizeit. Der Bezirk bietet eine erstklassige Infrastruktur, hochwertige Wohnapartments, hochmoderne Gewerbeflächen, luxuriöse Annehmlichkeiten und direkten Zugang zum Wasser, was ihn zu einem idealen Ziel für Investoren und Bewohner macht, die außergewöhnlichen städtischen Komfort gepaart mit einem unvergleichlichen maritimen Lebensstil suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Dubai Maritime City bieten eine außergewöhnliche Nähe zu wichtigen Orten: nur 2 Minuten von der Bootsanlegestelle Port Rashid, 3 Minuten vom Dubai Cruise Terminal Two, 6 Minuten vom Meena Bazar, 8 Minuten vom Gold Souk und Jumeirah Beach, 9 Minuten vom Dubai World Trade Centre, 10 Minuten vom Dubai-Inseln-Strand und Dubai Frame, 11 Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Einkaufszentrum, 15 Minuten vom Dubai Internationalen Flughafen entfernt.

Das Projekt verkörpert architektonische Eleganz und maritimen Charme und bietet den Bewohnern einen außergewöhnlichen Panoramablick auf das Meer und eine luxuriöse Innenausstattung im italienischen Design. Es verfügt über mehr als 40 erstklassige Annehmlichkeiten, darunter einen Infinity-Pool, einen Paddle-Tennisplatz, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen Grillbereich, Spa- und Therapieräume, ein schwimmendes Kino, eine Sunset-Terrasse und einen Basketballplatz. Die Bewohner können außerdem erstklassige Freizeiteinrichtungen wie eine großzügige Café-Lounge, einen Endlospool, ein schwimmendes Kino, einen Paddle-Tennisplatz, einen Basketballplatz, eine Joggingstrecke, Entspannungszonen, eine Kindertagesstätte, einen Kinderspielplatz, einen Grillbereich, Spa- und Therapiedienstleistungen und sogar einen eigenen Bereitschaftsarzt nutzen. Mit viel Liebe zum Detail präsentiert sich das Äußere des Projekts in einem zeitgenössischen Design, das sich harmonisch in die maritime Umgebung einfügt und ein unvergleichliches luxuriöses Wohnerlebnis schafft, das durch einen faszinierenden Panoramablick auf das Meer ergänzt wird.

Das Projekt bietet sorgfältig gestaltete, voll möblierte Apartments mit raffiniertem italienischem Interieur, luxuriöser Ausstattung und faszinierendem Panoramablick auf das Meer an. Jede Wohnung verfügt über hochwertige Einbauschränke und moderne Küchen, die mit hochwertigen Elektrogeräten ausgestattet sind. Die Bewohner haben die exklusive Möglichkeit, einen privaten Pool auf ihrem Balkon zu nutzen, was das luxuriöse Wohnerlebnis noch verstärkt. Die Liebe zum Detail ist in jedem Raum spürbar und verbindet Eleganz mit Komfort, um eine einladende und raffinierte Atmosphäre zu schaffen. Die Wohnungen versprechen unvergleichlichen Komfort, ergänzt durch eine umfangreiche Auswahl an erstklassigen Annehmlichkeiten, die das tägliche Leben auf ein außergewöhnliches Niveau heben.


DXB-00221

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnanlage Sky Tower
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$684,181
Wohnanlage Waves Opulence
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$781,920
Wohnanlage Tallest residential complex Sobha Central The Horizon in Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$463,157
Wohnanlage New high-rise Sky Tower Residence with a pool, a garden and a restaurant close to the canal, in the central area of Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$711,821
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,23M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick in Dubai mit Ratenzahlungsplan
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$543,187
