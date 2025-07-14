Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen in der Nähe des Wynn Casinos auf Al Marjan Island

Strandwohnungen in der Nähe des Wynn Casino auf Al Marjan Island

Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich über 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und eine Fläche von 2,7 Millionen Quadratmetern umfasst. Als Weltklasse-Wasserfrontdestination konzipiert, bietet sie eine einzigartige Mischung aus Wohn-, Gastronomie- und Freizeitangeboten, umgeben von unberührten Stränden und kristallklarem Wasser. Die Insel ist ein florierender Standort für Luxusresorts, exklusive Residenzen und pulsierendes Nachtleben, der sowohl Investoren als auch Urlauber anzieht. Mit ihrer strategisch günstigen Lage nur 45 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und der starken Unterstützung der Regierung für Tourismus und Infrastruktur stellt Al Marjan Island eine der spannendsten Wachstumschancen in der Region dar.

Wohnungen zum Verkauf in Ras Al Khaimah, sind ideal gelegen, nur 2 Minuten vom Wynn Resort, 12 Minuten von der Al Hamra Mall, 13 Minuten von RAK Central, 14 Minuten vom Al Hamra Golf Club, 16 Minuten vom Royal Yacht Club von Ras Al Khaimah, 30 Minuten von der RAK Mall und der Al Qawasim Corniche, 35 Minuten vom internationalen Flughafen RAK, 50 Minuten vom internationalen Flughafen Sharjah und 60 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und der Innenstadt von Dubai.

Das Projekt ist eine visionäre Uferbebauung, die als nahtlose Erweiterung der Natur konzipiert wurde und die skulpturalen Formen der zerklüfteten Berge von Ras Al Khaimah mit den ruhigen Ufern der Insel Al Marjan verbindet. Das architektonische Design zeichnet sich durch fließende Linien, erdige Farbtöne und organische Texturen aus, wobei die Fassaden so gestaltet sind, dass sie das Spiel von Licht und Schatten über den Bergkämmen widerspiegeln, während die skulpturalen Gebäudemassen dynamische Freiräume schaffen, die den weiten Meerblick betonen und einrahmen. Mit einem Privatstrand, mehreren Pools, darunter ein klimatisierter Innenpool, ein Horizon-Lap-Pool, Familien-Freizeitpools und Infinity-Freizeitpools, definiert das Projekt luxuriöses Wohnen neu und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die sich über das Erdgeschoss und die oberen Etagen verteilen. Zu den wichtigsten Annehmlichkeiten gehören eine großzügige Lobby mit dreifacher Deckenhöhe und KI-Concierge-Service, Clubhaus-Lounges, beeindruckende Restaurants, ein hochmodernes Fitnessstudio mit Meerblick, Yoga-Terrassen im Freien, ein Pilates-Studio, eine Joggingstrecke mit schwebenden Laufwegen, Clubhäuser für Kinder und Jugendliche, einen Geschossenem-Softplay-Park, Spa- und Wellnessbereiche mit Dampfbädern, Saunen, Behandlungsräumen, Whirlpools, einen Kinoraum, Bereiche für Haustiere, Grillterrassen, Strandclubs, Sitzbereiche für Lagerfeuer und Terrassen mit Einzelhandelsgeschäften. Die gesamte Anlage ist durch landschaftlich gestaltete Brücken miteinander verbunden, die einen organischen Fluss zwischen den Türmen und sozialen Treffpunkten schaffen und einen reichhaltigen Lebensstil voller Verbundenheit, Wellness und Freizeit in einer Umgebung fördern, die gehobene Küstenraffinement verkörpert.

Das Projekt ist als immersiver Rückzugsort an der Küste konzipiert, dessen Innenräume harmonisch in die Natur eingebettet sind und über großzügige, offene Grundrisse verfügen, die durch raumhohe Fenster einen unverbauten Blick auf den Arabischen Golf bieten. Die Residenzen umfassen eine kuratierte Auswahl an Ein- und Zweizimmerwohnungen, in denen jeder Raum sorgfältig mit maßgeschneiderten Oberflächen, skulpturalen Texturen und einer neutralen, von der Küste inspirierten Farbpalette gestaltet wurde, wodurch ein nahtloser Übergang zwischen Innen und Außen entsteht. Jede Wohnung ist mit modernen Kleiderschränken, eleganten Einbauregalen und voll ausgestatteten Küchen mit hochwertigen Haushaltsgeräten ausgestattet, die mühelosen Komfort und moderne Funktionalität gewährleisten. Die Wohn- und Essbereiche sind mit hohen Decken und Akzenten aus Naturstein gestaltet und bieten ein Gefühl von Offenheit und Ruhe, während großzügige private Balkone den Wohnraum nach draußen erweitern und den Rhythmus des Meeres und die wechselnden Farben des Horizonts einfangen. Jedes Detail, von der Auswahl der handwerklich gefertigten Materialien bis hin zur intelligenten Raumplanung, spiegelt eine zurückhaltende Eleganz wider, die das Leben am Strand zu einer Kunstform von ruhiger Raffinesse und ausgewogener Harmonie macht.

RKT-00015