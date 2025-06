Wohnung in einem Neubau Binghatti Circle

Binghatti Circle ist ein prestigeträchtiges Wohnprojekt von Binghatti Developers und wird das höchste Gebäude im Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai. Mit über 60 Etagen bietet der Turm Studios sowie Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern und verbindet architektonische Eleganz mit Funktionalität.

Das Gebäude umfasst zwei Untergeschosse, ein Erdgeschoss, vier Parkebenen, 58 Wohnetagen sowie Technik- und Dachbereiche. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2027 geplant. Die Preise starten ab 674.999 AED für Studios, 1,05 Mio. AED für 1-Schlafzimmer, 1,6 Mio. AED für 2-Schlafzimmer und 2,3 Mio. AED für 3-Schlafzimmer-Wohnungen.

Zu den Annehmlichkeiten gehören mehrere Pools für Erwachsene und Kinder, ein modernes Fitnessstudio, Lauf- und Radwege, angelegte Gärten, Grillbereiche, Kinderspielzonen sowie ein 24/7-Sicherheits- und Concierge-Service. Im Erdgeschoss befinden sich Einzelhandelsflächen, und einige Einheiten sind mit Smart-Home-Technologien ausgestattet.

Dank seiner zentralen Lage im Herzen von JVC bietet Binghatti Circle eine hervorragende Anbindung an Al Khail Road und Sheikh Mohammed Bin Zayed Road sowie nahegelegene Hotspots wie Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, Downtown und die Dubai Marina.

Eine attraktive Investition in einem schnell wachsenden Stadtteil — hochwertige Ausstattung, durchdachte Grundrisse und ein lebendiger Lebensstil zu fairen Preisen.