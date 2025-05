Wohnung in einem Neubau Solcasa Residence by Matrix - Sustainable Living

Solcasa von Matrix präsentiert atemberaubende zeitgenössische Architektur und verbindet elegantes Design mit Nachhaltigkeit. Seine minimalistische Ästhetik und expansive Glastafeln maximieren natürliches Licht und bieten atemberaubende Ausblicke. Mit innovativen, umweltfreundlichen Materialien verkörpert Solcasa die perfekte Harmonie zwischen moderner Lebens- und Umweltverantwortung.

ERZEUGNISSE:

• Hauptschlafzimmer mit Plüschteppich

• Typ A

• Neben der anstehenden Metro-Linie

• Stadtansicht

• Hohe Decken und große Glasfenster

• Offene Küche

• Umweltfreundlich

• Modernes und luftiges Layout

Die Solcasa Residence by Matrix in Nad Al Sheba bietet mit ihrer erstklassigen Lage in der Nähe von Downtown Dubai, dem Flughafen und den großen Business-Hubs einen guten Zugang zu Schulen, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen.

Standorte in der Nähe:

• 5 Minuten: Burj Khalifa & Downtown Dubai

• 5 Minuten: Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

• 10 Minuten: Meydan Race Course

• 12 Minuten: Flughafen Dubai Int'l

• 15 Minuten: Dubai Frame

• 15 Minuten: Die Dubai Mall

• 15 Minuten: Oper Dubai

• 25 Minuten: Palm Jumeirah

Um mehr zu erfahren oder eine Anzeige zu planen, kontaktieren Sie unser Team per Telefon oder WhatsApp.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte unser Büro im Business Park 3, Dubai Hills oder besuchen Sie unsere beeindruckende Sammlung von Immobilien auf der psidubai.com Website. Unser Team von spezialisierten Broker ist immer bereit, alle Fragen zu beantworten, die Sie in Bezug auf die Immobilienindustrie haben können.

Danke für die Wahl der PSI.

Firma Reg. Nr. 824090.