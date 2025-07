Wohnkomplex New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE

Aria Heights by Seven Tides ist ein moderner 16-stöckiger Turm im Herzen eines der beliebtesten Gegenden in Dubai - JVC (Jumeirah Village Circle). Das Projekt umfasst 169 luxuriöse Residenzen mit variablen Layouts, von gemütlichen Studios bis zu geräumigen Drei-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung in Aria Heights ist unter Berücksichtigung zeitgenössischer Trends entworfen und mit hochwertigen Materialien ausgestattet, wodurch die einzigartige Atmosphäre der Gemütlichkeit und Eleganz geschaffen wird.

Geräumige Apartments mit hohen Decken und bodenständigen Fenstern bieten einen unglaublichen Blick auf die Stadt und bieten maximale Licht und Luft, so dass jede Wohneinheit bemerkenswert. Offene Layouts ermöglichen es, funktionale und komfortable Wohnräume zu schaffen, in denen jedes Innenelement bis zum letzten Detail durchdacht ist. Nur die qualitativ hochwertigen Finishing-Materialien werden in den Wohnungen verwendet, so dass sie noch attraktiver und langlebiger.

Aria Heights ist nicht nur ein Wohnkomplex, sondern der ideale Ort für das Leben in Dubai. Die perfekte Lage in JVC bedeutet, dass alle wichtigen Einrichtungen, wie Geschäfte, Restaurants, Schulen und Gesundheitseinrichtungen, zu Fuß erreichbar sind. Darüber hinaus gibt das Projekt seinen Bewohnern alles, was für ein angenehmes Leben nötig ist: von großen Pools bis hin zu gut ausgestatteten Fitnessstudios und gemütlichen Lounge-Bereichen.

Einrichtungen:

großer Pool und Kinderbecken

voll ausgestattetes Fitnessstudio

Außenbereich

Shop und Restaurants im Erdgeschoss

Abschluss - 4. Quartal 2026.

Zahlungsplan

60% während des Baus (2 Jahre), 40% in 1 Jahr nach Fertigstellung

Eigenschaften der Wohnungen

Ohne Möbel, nur Finishing

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Anwesen befindet sich in der renommierten Gegend von JVC, in der Nähe von Schulen, Restaurants und Parks.