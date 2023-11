Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,92M

20–231 m² 5

Kapitulation vor: 2026

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! SLS Residenzen des 10-stöckigen Ultra-Lux-Komplexes Palm Dubai — von Roya Lifestyle Development LLC und dem berühmten Unternehmen im Bereich Hoteldienstleistungen und -dienstleistungen Ennismore. Zum Verkauf in den SLS Residences des Palm Dubai-Komplexes werden 113 Immobilieneinheiten mit hervorragenden Oberflächen und erstklassigen Lebensbedingungen präsentiert. Darunter befinden sich Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern, Maisonetten mit 3-4 Schlafzimmern und ultra-scharfe Penthäuser mit persönlichen Pools. Alle Residenzen werden durch eine geräumige Terrasse ergänzt, auf der Sie einen atemberaubenden Blick auf den Burj Al Arab, Atlantis, den Dubai Marina und den Arabischen Golf genießen können. Luxusresidenzen werden in verschiedenen Konfigurationen mit einer Wohnfläche von 130 Quadratmetern angeboten. m bis 1319 Quadratmeter. m. Vorteile des Komplexes: Den Bewohnern der Residenzen in den SLS Residences des Palm Dubai-Komplexes werden erstklassige Annehmlichkeiten angeboten, darunter ein privater Pool, Kino-, Yoga- und Meditationsräume, ein Wellnesscenter mit prozeduralen Spa-Räumen, ein Aufnahmestudio, privates Wohnzimmer für private Abendessen. Während die Kinder Spaß in ihrem eigenen Kinderclub haben, können Erwachsene das von der Marke SLS geschaffene Fitnesscenter oder Clubhaus besuchen. Ort: 5-15 Minuten Nakheel Mall, Sufouh Beach, Dubai Marina, Ain Dubai 25-35 Minuten Innenstadt von Dubai, Business Bay, Internationaler Flughafen Dubai ( DXB ) Die SLS Residences in Palm Dubai befinden sich günstig auf der luxuriösen Insel Palm Jumeirah. Die Sheikh Zayed Road erreichen Sie nach einer 15-minütigen Autofahrt. Aufgrund dieser günstigen Lage können die Bewohner mit dem persönlichen Transport bequem überall in Dubai ankommen. Eine der beliebtesten Einkaufskomplexe in Dubai — Die Nakheel Mall liegt eine 10-minütige Fahrt vom Projekt entfernt. Der Weg zur Unterhaltung von Dubai Marina und den Luxusstränden in Al Sufouh dauert nicht länger als 20 Minuten, und der Dubai International Airport ( DXB ) — eine halbe Stunde. Die weltberühmten Sehenswürdigkeiten und Business Bay-Büros in der Innenstadt von Dubai liegen etwa 25 Fahrminuten vom Komplex entfernt. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in den VAE erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!