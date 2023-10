Apartments with private swimming pools, in a residential complex Samana Waves II with wellness centre, JVC, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €254,238

94 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Regent Residences von NSHAMA — eine Neuzugang am Town Square Dubai. Unter den Apartments für eine Auswahl von — Studios und Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern und einer Wohnfläche von 336 bis 1523 Quadratmetern. ft. Moderne Layouts bieten NSHAMA The Regent Residences maximalen Komfort und Privatsphäre, und die Wohnräume werden mit natürlichem Licht gefüllt. Die Schlafzimmer werden mit Einbauschränken ausgestattet und die Böden mit glasiertem Porzellan bedeckt. Das Badezimmer wird in den Hauptschlafzimmern vorhanden sein. Die Küchenausstattung umfasst Kochgestelle, kratz- und schmutzabweisende sowie obere Schränke. Die Apartments bieten auch einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung von Dubai. Infrastruktur: REGENT Residenzen bieten ihren Mietern viele Annehmlichkeiten. Dazu gehören Outlets und F & B-Punkte, ein Schwimmbad, Kinderspielplätze im Hof und Fitnessstudios. Darüber hinaus wird der Town Square Dubai selbst über umfangreiche offene Rasenflächen, interaktive Kinderspielplätze, Open-Air-Cafés, Outlets, Laufbänder und vieles mehr verfügen. Ort: NSHAMA Die Regent Residences befinden sich am Dubai City Square in einer atemberaubenden Gegend in der Al-Kudra Street. Von hier aus können die Bewohner leicht andere Bereiche des Emirats erreichen. So erreichen Sie das Zentrum von Dubai und Business Bay in einer halben Autostunde sowie den internationalen Flughafen Dubai Marina und Dubai. Eine der nächsten Bushaltestellen ist — Hayat Townhouses 1. Zu den engsten Unterhaltungs- und Freizeitaktivitäten zählen Touristen und Einwohner von Dubai, Global Village, IMG Worlds of Adventure, der Dubai Miracle Garden, der Dubai Butterfly Garden und das Dubai Autodrome, die in 15 Minuten erreicht werden kann. Wenn Sie am Town Square Dubai einkaufen, gelangen Sie bequem zum Town Square, zum Layan Public Center, zur Sustainable Plaza, zum Mudon Public Center und zum Cityland Shopping Center. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!