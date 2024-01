Möblierte Wohnungen im umweltfreundlichen Projekt Samana Barari Views in der Gegend von Majan! Zinslose Raten! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Mieten (ROI - 8 % in $). Perfekt für die Langzeitmiete!



Ausstattung: Swimmingpool mit großzügiger Terrasse, Cabanas, Lazy-River-Wasserattraktion, Wanderbereiche, modernes Indoor-Fitnesscenter und ausgestatteter Outdoor-Sportplatz, Freizeithäuser, Grillplatz, Basketball- und Tennisplätze, Simulator-Golfspiele.



Standort:

5–15 Minuten – Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden

20–30 Minuten – Business Bay, Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt von Dubai, Dubai International Airport (DXB), Al Maktoum International Airport (DWC), Palm Jumeirah



Zahlungsplan:

20 % - Anzahlung

55 % – innerhalb von 1,5 Jahren

25 % - 0,5 % pro Monat bis zur vollständigen Zahlung



Schreiben oder rufen Sie an, wir beraten Sie kostenlos! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung!