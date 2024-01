New high-rise residence Sky Hills with swimming pools close to Business Bay and Dubai Marina, Al Barsha, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! LIV LUX VON LIV DEVELOPERSLIV LUX – ist ein neuer Wohnkomplex des Ultralux-Segments LIV Developers, strategisch günstig gelegen, nur wenige Schritte vom Strand entfernt und erstklassige Unterhaltung in der prestigeträchtigen Region Dubai Marina. Der stilvolle 47-stöckige Turm bietet eine große Auswahl an Luxusimmobilien: Standardwohnungen mit 1 bis 2 Schlafzimmern und Firmenresidenzen mit 2 – 4 Schlafzimmern von 69 Quadratmetern. m. bis zu 307 Quadratmeter. m sowie zweistöckige Penthäuser mit vier Schlafzimmern mit einer Fläche von 675 Quadratmetern. m. Die Perle der LIV LUX-Kollektion wird ein zweistöckiges Penthouse-Superlux mit fünf Schlafzimmern und einer Fläche von 1.419 Quadratmetern sein. m. Unter dieser exklusiven Residenz sind 46 und 47 Stockwerke des Turms vollständig reserviert. Alle Arten von Wohneinheiten in LIV LUX werden mit geräumigen Terrassen, 3 m hohen Decken und an der Wand montierten Fenstern angeboten, die maximales Sonnenlicht und einen luxuriösen Blick auf den Arabischen Golf bieten, Dubai Marina und Palm Jumeirah. Diese atemberaubenden Landschaften dienen als natürlicher Hintergrund für ein exquisites Interieur in ruhiger Farbe mit überwiegend weißen und weichen Holz- und Steintönen. Sorgfältig durchdachte LIV LUX-Residenzen mit modernen Oberflächen aus erstklassigen Materialien mit Beleuchtung und hochwertigen Armaturen sind eine ideale Kombination aus Ästhetik und Funktionalität. LIV LUX bietet die folgenden exklusiven Unterkunftsbedingungen: - ein Parkplatz mit den Dienstleistungen eines Parkplatzes; - eine Lounge für Anwohner und ihre Gäste mit einer Bar, einem Essbereich und einem Ruhebereich mit TV; - ein privater Schönheitssalon nur für Anwohner; - Yoga-Studio; - Infinity-Pool; - ein spezialisiertes Spa mit individuellen Saunen und Dampfbädern für Männer und Frauen; - Ein Indoor-Fitnesscenter mit Meerblick und den neuesten Cardio- und Power-Geräten sowie Trainingsgeräten mit freien Gewichten; - Konferenzraum; - Innen- und Außenkinos; - Kinderspritzbecken; - Kinderspielplatz; - Platz zum Spielen von Padeltennis; - private Gärten; - Grillplätze und ein offener Essbereich; - Golfplatz. STANDORT: Der LIV LUX Wolkenkratzer befindet sich an einem der letzten kostenlosen Abschnitte des Dubai Marina-Damms in unmittelbarer Nähe des Strandes und anderer erstklassiger Unterhaltung dieser beliebten Gegend. Nur wenige Schritte vom zukünftigen Wohnkomplex entfernt beginnt die berühmte Promenade The Walk, entlang der es viele Elite-Restaurants, modische Boutiquen und eine Vielzahl von Outlets gibt. - 5 Minuten – Dubai Marina Mall; - 10 Minuten – Palm Jumeirah, die Einkaufs- und Unterhaltungszone an der Küste Der Strand in JBR, die TopGolf Dubai Golfclubs, der Emirates Golf Club und der Montgomerie Golf Club; - 15 Minuten – Burj Al Arab, das höchste Riesenrad der Welt, Ain Dubai; - 20 Minuten – Burj Khalifa, die Dubai Mall und andere beliebte Orte in der Innenstadt von Dubai, Geschäftszentren des Emirats Business Bay und DIFC; - 25 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai ( DXB ); - 35 Minuten – AI Maktoum International Airport ( DWC ) WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. Bei uns fühlen Sie sich sicher, denn wir haben langjährige Erfahrung im Rechtsbereich. Dies ist eine Garantie für die Einhaltung aller Feinheiten bei der Registrierung von Immobilien. Rufen Sie an oder schreiben Sie im Chat, wir sind immer in Kontakt und beantworten gerne alle Fragen !!