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Wohnungen in Lymanka, Ukraine

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62 immobilienobjekte total found
Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 109 m²
33933. Ich werde Wohnungen verkaufen, 2 Zimmer, in einem Clubhaus am Meer in Sauvignon, Odes…
$141,700
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 77 m²
33088. Ich verkaufe eine 3-Zimmer-Wohnung. Gesamtfläche von 77 qm. Abgeschlossen in zwei Ebe…
$32,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 84 m²
35940. Ich werde eine geräumige Wohnung von 84 m2 in einem Ziegelhaus an der Central Street …
$70,000
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 49 m²
9620 . . . Zu verkaufen Wohnung in einem neuen Haus in Tsarskoye Selo. Gesamtfläche von 49 q…
$26,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 73 m²
31054 Auf Verkauf eine große moderne 2-Zimmer-Wohnung in einer beliebten Gegend - Wohngebiet…
$60,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 34 m²
37096 Ich werde 1 Zimmerwohnung in einem neuen Haus in Tsarskoye Selo verkaufen. Im mittlere…
$26,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 42 m²
37655. Zum Verkauf eine gemütliche 1-Zimmer-Wohnung im LCD "Raduzhny" Mittelgeschoss, bequem…
$50,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 40 m²
33613 Ich verkaufe 1 Zimmerwohnung in einem neuen Miethaus in der Nähe von Tairov. Im mittle…
$28,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 60 m²
36110 Ich werde eine Dreizimmerwohnung in Chervon Khutor verkaufen. Die Wohnung mit einer Ge…
$42,500
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 81 m²
24893 Ich werde eine 3-Zimmer-Wohnung in Rainbow verkaufen. Im mittleren Stock. Gesamtfläche…
$85,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 43 m²
32957. Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung mit Renovierung in der Wohnanlage "Rosenthal" verkauf…
$45,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 39 m²
34702 Wohnung zum Verkauf in Rosenthal Gesamtfläche von 38,5 m2 Das Hotel liegt im 6. Stock …
$23,800
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 103 m²
33967 Ich werde Wohnungen in einem Clubhaus in Sauvignon, Odessa verkaufen - nur 400 Meter z…
$133,900
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 35 m²
34883 1 Zimmerwohnung in Rosenthal LCD mit Renovierung Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$35,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 120 m²
37925 Ich werde eine 3-Zimmer-Wohnung im privaten Sektor von Chervonii Khutor verkaufen. Dre…
$87,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 91 m²
37647 Geräumige und gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit Küchenstudio. Zwei separate Zimmer – Sch…
$86,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 70 m²
35984. Ich werde eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Raduzhny verkaufen. Die Gesamtf…
$70,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 43 m²
35855 Zu verkaufen Wohnung in der Wohnanlage Rosenthal. Gashaus. Die Gesamtfläche beträgt 43…
$43,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 35 m²
16332 Zu verkaufen 1-Zimmer-Wohnung auf Tairova. Praktisches Layout. Die Wohnung ist renovie…
$29,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 36 m²
29477 Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung in Tsarskoye Selo verkaufen. Gesamtfläche von 36 qm. D…
$20,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 87 m²
7090 Ich werde eine geräumige, helle Wohnung mit modernen Reparaturen im Club House verkaufe…
$65,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 45 m²
36055. Ich werde 1 Zimmerwohnung in einem Low-rise Haus LCD Rosenthal verkaufen. Gesamtfläch…
$42,000
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 35 m²
38536. Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung in Rainbow verkaufen. Die Fenster überblicken die Sta…
$38,500
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Wohnung in Odessa, Ukraine
Wohnung
Odessa, Ukraine
Fläche 62 m²
19027. Ich werde 2 qm in der Raduzhny Wohnanlage verkaufen Das Hotel liegt auf 7 Etagen eine…
$50,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 50 m²
21746. Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in LCD Kaleidoscope. Neues Haus auf Tairov. Gesamtflä…
$60,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 91 m²
32167 Ich verkaufe eine Wohnung in Sauvignon. Es ist eine bequeme Etage. Separate Zimmer, ei…
$130,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 28 m²
25741 Ich werde eine 1-Zimmer-Wohnung im neuen Haus der LCD Pobeda auf Salutnaya verkaufen. …
$14,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 72 m²
9477. . Ich verkaufe 2 - eine Zimmerwohnung in Chervon Khutor. Gesamtfläche von 72 qm. Komfo…
$39,000
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 43 m²
26179 Ich werde ein 1-Zimmer-Wohnung in Rosenthal LCD verkaufen. Im mittleren Stock. Gesamtf…
$30,880
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Wohnung in Lymanka, Ukraine
Wohnung
Lymanka, Ukraine
Fläche 40 m²
34706 Zu verkaufen Wohnung in Rosenthal LCD Gesamtfläche von 40 m2 Im 5. Stock gelegen Einze…
$27,000
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